Trainingslager am Tegernsee Bayern-Spieler Alphonso Davies singt Whitney Houston

Wenn es mit dem Fußball doch nicht klappen sollte, könnte es das Bayern-Juwel Alphonso Davies (18) vielleicht auch noch mit einer Gesangskarriere versuchen. Der Kanadier kannte nämlich keine Scham, griff sich bei einem gemeinsamen Mannschaftsessen im Trainingslager am Tegernsee kurzerhand das Mikro und gab Whitney Houstons (1963-2012) Mega-Hit "I Will Always Love You" zum Besten.