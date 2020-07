Altintop: Bruder Hamit spielte beim FC Bayern

Altintop, dessen Bruder Hamit in München Spieler war, lief 351 Mal in der Bundesliga auf - am häufigsten für den FC Augsburg. Zuletzt war er Amateurtrainer bei Schwaben Augsburg. "Der FC Bayern Campus ist europaweit zu einer der besten Adressen im Nachwuchsfußball geworden. Ich freue mich ungemein, nun ein Teil des Teams dort zu sein und auf die spannende und herausfordernde Aufgabe", sagte Altintop.