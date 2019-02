München - Uli Hoeneß wollte sich vor der Kraftprobe mit Jürgen Klopps FC Liverpool in der Champions League nicht konkret auf Fragen zu einer möglichen künftigen Liaison mit dem deutschen Fußball-Trainer einlassen. "Darüber denken wir heute nicht nach. Wir haben einen Trainer, mit dem wir sehr zufrieden sind", sagte Hoeneß am Donnerstag in München mit dem Verweis auf Niko Kovac (47). "Die Mannschaft entwickelt sich imm Moment sehr gut. Wir leben im Hier und Heute und damit sollten wir es belassen."