"In Jena haben wir nach dem Sieg noch gefeiert und dann kommst du Heim und das Coronavirus war schon irgendwo ein Thema, aber gefühlt weit weg. Dann merkst du, dass sich die Dinge in den nächsten Tagen immer mehr zuspitzen. Auf einmal kommt dann am Mittwoch die Absage in der 3. Liga", berichtete 1860-Trainer Michael Köllner am Samstag in der BR-Sendung "Heute im Stadion".