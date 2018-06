... die Kaderplanung: "Es ist top, die Mannschaft so früh zusammen zu haben. Das war unser Ziel, deswegen haben wir mit der Kaderplanung so früh angefangen. Ich bin ein Trainer, der früh an gewissen Automatismen arbeiten will. Es ist ideal, schon sechs Wochen mit der Mannschaft arbeiten zu können. Einen Spieler kann man immer mal dazu kriegen. Wir brauchen in der Dritten Liga unbedingt die Breite – wir haben 38 Spiele, plus Toto-Pokal, plus hoffentlich DFB-Pokal ein oder zwei Runden, das sind schon viele Spiele. Die Intensität der Spiele nimmt auch zu. Das ist nicht mehr Regionalliga. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir schon so weit sind."

Neu-Löwen aus München und Bayern

... Sechzig und Identifikation: "Die Qualität muss auch stimmen, es hilft mir nichts, wenn ich eine Münchner Auswahl hab und keine Qualität. Darauf schauen wir natürlich. Aber ich glaube, dass zu Sechzig - der Verein hat etwas Besonderes - die Identifikation gehört. Das hat man in der letzten Saison gesehen: Wenn sich die Zuschauer mit der Mannschaft identifizieren, gibt das einen Extra-Schub. Wenn ich mich mit etwas identifiziere, kann ich viel mehr aus mir herausholen. Wenn ich an etwas glaube oder einen Bezug habe, werde ich mehr investieren als wenn ich sage: 'Ich bin jetzt mal ein, zwei, drei Jahre hier und dann schau' ma mal woanders hin.' Dass es nicht immer so sein wird, ist auch klar. Zweite Liga, erste Liga – da wird es immer Spieler geben, die nicht von der Region sind. Aber es gibt gute Spieler aus Bayern. Wenn die dann gut hierher passen, ist es ideal."

... seine Ansprache ans Team: "Es ging um die Prinzipien – Regeln, wie wir miteinander umgehen. Unsere DNA, wie ich immer so schön sage. Die Alten können es eh' nicht mehr hören, aber den Neuen musste ich erklären, welche Werte wir hier leben wollen."

Bierofka bei U19-EM in Finnland

... seine Familie: "Meine Frau ist die nächsten fünf Monate alleinerziehend, aber das kriegt sie auch hin. Sie sind gebrieft, dass es sehr anstrengend wird. Wenn ich mal Zeit habe, versuche ich natürlich, sie mit meiner Familie zu verbringen."

... Bierofkas Reise zur U19-EM: "Das ist eine Spitzenfußballanalyse in Finnland, genau in den letzten beiden Wochen der Vorbereitung, wenn wir gegen Sandhausen spielen. Da werde ich nicht viel mitbekommen."

... den Tagesablauf in Hennef: "Es geht um 8 Uhr los, meistens bis 12 Programm. Ab 13.30 Uhr geht es weiter bis 18 Uhr. Es kann sein, dass dann noch Gruppenarbeiten folgen. Jetzt war es so, dass wir abends auch mal den vielen Input sacken lassen und durchschnaufen konnten. Abends mal ein Weißbier trinken – das ist auch ganz wichtig."

