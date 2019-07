Kovac froh über Flick-Transfer

Nichts weniger als der Henkelpott soll also möglichst bald wieder her. Dabei ist die Mannschaft dafür noch längst nicht konkurrenzfähig aufgestellt. Es heißt, man habe durch die Abgänge von James Rodríguez und Mats Hummels, die als Kovac-Kritiker galten, die Position des Trainers gestärkt. In Anbetracht der Abschiede von Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha wurde die Mannschaft allerdings zunächst auch ziemlich geschwächt. Gerade mal 17 Feldspieler stehen Kovac aktuell zur Verfügung. Darunter die wechselwilligen Jérôme Boateng und Renato Sanches sowie die Talente Fiete Arp und Alphonso Davies.

Hummels habe sich am Saisonende um den "Status quo in der neuen Saison" erkundigt, schilderte Kovac die Vorgänge um dessen Rückkehr zu Borussia Dortmund. Die Antwort lautete: "Niklas Süle hat das fantastisch gut gemacht. Und wir haben mit Lucas Hernández einen Spieler geholt, der 80 Millionen Euro gekostet hat, den wir auf der Innenverteidigung sehen." Ein harter Konkurrenzkampf. "In dem Fall war Mats der Meinung, dass er dem aus dem Weg gehen möchte", sagte Kovac.

Hernández nach Knie-OP im Lauftraining

In Hernández sieht er dagegen einen Spieler "mit hohen Führungsqualitäten, der seinen Stempel aufdrücken und sofort da sein wird". Der 23-Jährige nahm drei Monate nach seiner Knie-OP gestern jedenfalls bereits wieder das Lauftraining in München auf. Und auch die Verpflichtung seines neuen Co-Trainers Hansi Flick sieht Kovac als "ganz, ganz tollen Transfer, der uns gelungen ist".

"Ich glaube erstmal, dass sich ein Trainer der Spielkultur eines Klubs anpassen muss – und nicht umgekehrt", gab Rummenigge seinem Trainer noch mit in die neue Saison. "Am Ende des Tages muss es ein Bayern-System geben, wie es ein Barcelona-System gibt", betonte der Bayern-Boss. "Das sehe ich genauso", sagte Kovac brav. Und erinnerte daran, dass man diese Philosophie nach einem holprigen Herbst in der zweiten Saisonhälfte habe sehen können: "Wir hatten einen hohen Wiedererkennungswert der Marke Bayern München. Aber es geht natürlich immer besser."

Beim FC Bayern wird genau das von ihm erwartet.

