Köllner hofft auf volle Unterstützung der Fans

Trotz der leichten Kritik hofft Köllner gegen Magdeburg auf die Unterstützung des gesamten Stadions. "Ich hoffe schon, dass die Fans so sensibilisiert sind, nicht nur in der Kurve, auch in der Stehhalle und auf der Haupttribüne, dass sie uns pushen", lautet Köllners Appell in Richtung der Anhänger.