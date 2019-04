Dass es bereits im kommenden Sommer zu einem Trainerwechsel kommt, ist angesichts der aktuellen Ergebnisse sehr unwahrscheinlich. Der FC Bayern kämpft um die Meisterschaft und steht im DFB-Pokal-Halbfinale. Vereinspräsident Uli Hoeneß hatte Kovac im Gegensatz zu Rummenigge zuletzt Rückendeckung gegeben und Geduld gefordert: "Wie soll ich denn mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle? In so einem Spannungsfeld, wie unser Trainer in den letzten Wochen gelebt hat, kann man auf Dauer nicht vernünftig arbeiten."