Berlin - Karl-Heinz Rummenigge wich den bohrenden Fragen immer und immer wieder aus. Ob Niko Kovac auch in der kommenden Saison Trainer von Bayern München bleibt? Der Vorstandschef ließ sich eine eindeutige Antwort auch nach mehrmaligem Nachhaken am Freitag nicht entlocken. "Wir setzen uns nach der Saison zusammen", sagte Rummenigge bei einer Bild-Veranstaltung in Berlin, und "analysieren alles in Ruhe".