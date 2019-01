Stuttgart - Trainer Markus Weinzierl vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sieht den kommenden Gegner Bayern München im Titelrennen im Hintertreffen. "Ich glaube angesichts der Tabellensituation, dass es der BVB in diesem Jahr schafft", sagte Weinzierl vor dem Duell am Sonntag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) in München. Die Bayern haben derzeit sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund.