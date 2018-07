Bodenmais - Daniel Bierofka reiste erst in der Nacht auf Freitag ins Trainingslager des TSV 1860 nach Bodenmais, am Samstagabend war der 39-Jährige auch schon wieder weg und überließ die Betreuung der beiden Testspiele rundherum am Donnerstag gegen den FC Dingolfing (5:0) und den VfB Eichstätt am Sonntag (14 Uhr, hier im AZ-Liveticker) seinem Platzhalter Günther Gorenzel.