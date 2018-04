"Ich habe richtig schlecht geschlafen in den letzten Tagen. Als Trainer denkst Du immer: Da kann noch was passieren. Deswegen war dieser Sieg immens wichtig", erzählte der 39-Jährige. Seiner Mannschaft erteilte der ehemalige Bundesliga-Profi vorerst ein Feierverbot: "Warum sollen wir jetzt feiern? Wir haben am Sonntag ein wichtiges Spiel gegen Bayern."