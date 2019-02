Jürgen Klopp "droht" mit Fan-Support

Einen Nachteil, im ersten Spiel am Dienstag zuhause und im Rückspiel am 13. März in München antreten zu müssen, wollte Klopp nicht ausmachen. "Wir respektieren den Wettbewerb. Dieses Duell wird nicht in einem Spiel entschieden", sagte Klopp. In Deutschland wisse man, dass die Zuschauer an der legendären Anfield Road das Heimteam zu "110, 120, 130 oder 140 Prozent antreiben" könnten.