Die Statistiken belegen Müllers Eindruck. Allein in der Hinrunde der vergangenen Saison fielen 34 Prozent der Tore nach Standards, wie die Bundesliga erklärte. So viele wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung. Es war ein Trend, der sich bis zur WM 2018 durchzog. Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft resultierten bemerkbar viele Treffer aus Standards - zwischenzeitlich bis zu 45 Prozent, wie "Sport1" schreibt. Zum Vergleich: Bei der WM 2014 waren es am Ende nur knapp 25 Prozent gewesen.