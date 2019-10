Trailer zu TV-Doku veröffentlicht So liebevoll gehen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Baby Archie um

Wer Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) auch mal abseits des royalen Trubels in privaten Momenten erleben möchte, der sollte einen Blick in die ITV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey" werfen. Ein vorab veröffentlichter Trailer deutet bereits an, dass in dem am Wochenende ausgestrahlten Film auch intime Familienmomente zu sehen sein werden. In den Ausschnitten hält Harry zum Beispiel Baby Archie treusorgend in seinen Händen, während Meghan ihrem Sohn einen Kuss auf den Kopf gibt.