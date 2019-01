Doreen Dietel und Exfreund: Kommt die Liebe zurück?

Neben dem Rauswurf bei "Dahoam is Dahoam" erzählt der TV-Star immer wieder von ihrem einst so glücklichen Familienleben mit Tobias und dem gemeinsamen Sohn Marlow. Sie weint: "Ich habe Tobi so wehgetan, er hätte sich eine Familie gewünscht, eine Frau mit Kind. Wo alles so läuft, wie es im Bilderbuch steht. Ich habe es ihm kaputt gemacht." Und weiter: "Ich wünsche, dass Tobi das sieht und merkt, dass ich ihn noch liebe." Doreen Dietel hat einen Traum: Die Dschungelkrone und die Siegesprämie von 100.000 Euro sowie ihren geliebten Tobi zurück. "Wenn ich mir was wünsche, dann, dass ich mit der Kohle nach Hause komme, er mich in den Arm nehmen und sagen würde: 'Komm, wir probieren das nochmal.'"