Beim Traditions-Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) winkt Gebhart nun sogar ein Einsatz von Beginn an. "Er ist definitiv eine Option für die Startelf", so Bierofka, der "ein tolles Spiel von zwei Traditionsvereinen" erwartet: "Ein Limit nach oben gibt es nie, aber er ist jetzt in einer Verfassung, in der dieses Spiel, das für ihn wichtig ist, machen kann. Ich weiß, was Timo kann, wenn er hundertprozentig fit ist." Gegen Lautern wird er es womöglich wieder von Beginn an zeigen dürfen.