Ob der bullige Angreifer über den Sommer hinaus tatsächlich bei den Löwen bleiben will, ist allerdings fraglich. Schon im Sommer gestalteten sich die Verhandlungen schwierig, da sich der 22-Jährige selbst in der 2. Bundesliga sieht. Eine Bühne, die ihm die Löwen in absehbarer Zeit wohl nicht bieten werden können.

Kommt der Mölders-Nachfolger von außerhalb?

Eine externe Lösung für die Mölders-Nachfolge zu finden wird für die Löwen enorm schwierig. Schon in der abgelaufenen Transferperiode war Sechzig praktisch handlungsunfähig, die Rückkehrer Timo Gebhart und Aaron Berzel konnten nur dank der Unterstützung externer Gönner verpflichtet werden.

Der Ausblick auf die kommende Saison sieht sogar noch düsterer aus: Der Etat für die Mannschaft muss nämlich von 3,4 Millionen Euro um voraussichtlich eine Million auf 2,4 Millionen gestrichen werden. Um auf dem Transfermarkt einen Mölders-Nachfolger zu finden, werden die Geschäftsführer Günther Gorenzel und Michael Scharold kreativ werden müssen.

