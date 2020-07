Den Blauen ist es gelungen, das zu fixieren, was sich am Tag davor durch neuerliche Vertragsverhandlungen des 35-jährigen Stürmers mit seinem bisherigen Arbeitgeber angebahnt hatte: Mölders hat einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben und bleibt bis Sommer 2021 auf Giesings Höhen – der Alphalöwe bleibt in seinem Revier.