AZ: Herr Müller, Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat nach seinen beiden Toren am Wochenende gegen Freiburg nun 33 Treffer in dieser Bundesliga-Saison auf dem Konto – und damit nur einen weniger als Sie in der Spielzeit 1976/77 mit dem 1. FC Köln. Holt Lewy Sie noch ein?

DIETER MÜLLER: Ich hätte auf jeden Fall kein Problem damit, ich würde es Lewandowski gönnen, auch wenn solche persönlichen Rekorde natürlich schön sind. An die 40 Tore von Gerd Müller wird Lewandowski aber nicht herankommen – und auch sonst kein Stürmer in der Zukunft. Diese Marke wird bestehen bleiben.