FC Bayern: Manuel Neuer erklärt seine Verletzung

Tabellenführer FC Bayern tritt am 11. Mai (33. Spieltag) in Sachsen an. Danach steht noch das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (18. Mai) und möglicherweise das DFB-Pokalfinale (25. Mai) auf dem Programm. Im Halbfinale am kommenden Mittwoch bei Werder Bremen wird Neuer wegen seines Muskelfaserrisses in der Wade ebenso fehlen wie in der Liga gegen die Hanseaten am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) sowie in Nürnberg (28. April) und gegen Hannover 96 (4. Mai).