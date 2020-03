Nur kein (weiterer) Fehler! Da sich der Schalker Coach nicht für Nübel aussprach - er hätte ihm demonstrativ den Rücken stärken können - ist das Comeback von Schubert wahrscheinlicher. Der U21-Nationaltorwart ist von einer Verletzung an der Patellasehne genesen. Während Nübels Rot-Sperre vom 16. bis 19. Spieltag hatte Schubert in vier Partien acht Gegentreffer kassiert, unter anderem fünf bei der 0:5-Packung in München. An jenem 25. Januar zeigte auch er einige Unsicherheiten.