Schon an diesem Dienstag im Toto-Pokal-Achtelfinale beim FC Memmingen (19 Uhr, im AZ-Liveticker) hat er die Chance zu zeigen, dass er auch in diesem Punkt einen Reifeprozess vollzogen hat. Und da die Giesinger unter Coach Daniel Bierofka und Sportchef Günther Gorenzel wiederum bekannt dafür sind, Spieler nach Verletzungen nicht zu verheizen, dürfte Hiller in den kommenden Wochen mehrmals Gelegenheit bekommen, sich in den Vordergrund zu parieren.