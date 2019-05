Was muss man sonst noch wissen für den 34. Spieltag? Für den Final-Day, an dem erstmals seit 2010 – damals trat Bayern mit drei Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis gegenüber Schalke in Berlin bei der Hertha an, siegte 3:1 – die Entscheidung über den neuen Meister fällt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.