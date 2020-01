3) Alle Achtung! Bayerns höchster Heim-Sieg (9.4.1988): Die Schalker gehen durch Matthias Schipper in Führung (11.), dann bricht es aber umso mehr über sie herein. Schon zur Pause heißt es 5:1 für Bayern gegen den Tabellenvorletzten, am Ende 8:1. Lothar Matthäus schießt erstmals in der Liga drei Tore (darunter zwei Elfmeter), der Ex-Schalker Jürgen Wegmann trifft doppelt. Schalke-Trainer Horst Franz streicht wütend den Rückflug, ordert die unbequemere Rückfahrt per Bus an.