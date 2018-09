Grimaldi: Power-Start keine Überraschung

Im Interview mit dem Portal "Westline.com" erklärt der 15-Tore-Mann der vergangenen Saison, dass ihn sein starker Start beim TSV 1860 nicht überrasche. "Ich weiß ja, zu was ich im Stande bin, wenn ich an mir arbeite. In Münster hatte ich in der letzten Saison zwar kleine Höhen und Tiefen, aber als dann die Rückrunde begann, hatte ich wieder einen guten Lauf", sagte Grimaldi, der mit seinem Stil gut nach München passe, wie er selber meint: "Ich habe sehr daran gearbeitet, dass ich hier so starte. Eines ist aber ganz klar: Ich spiele hier ja nicht allein. Alle tragen zum aktuellen Erfolg bei." (Lesen Sie auch: Fieser Hosen-Streich macht in der Löwen-Kabine die Runde)