Havertz: "Irgendwann muss der nächste Schritt kommen"

Einen Wechsel zu einem Top-Klub im Ausland wollte Völler aber auch nicht ausschließen: "Es gibt sicherlich nur wenige Vereine, die für Kai infrage kommen. Deshalb will ich es mal so sagen: Am liebsten sehe ich ihn bei uns. Wenn das eines Tages nicht mehr der Fall sein sollte, gibt es ja genügend Anbieter bei denen man alle europäischen Top-Ligen verfolgen kann", so Völler. Dem FC Barcelona und dem FC Liverpool wird ebenfalls immer wieder Interesse an Havertz nachgesagt.