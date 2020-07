Manche hielten es für einen schlechten Scherz, andere konnten es gut nachvollziehen. Denn so lukrativ es ist, ein großes Zelt zu führen – so viel Risiko birgt es in Corona-Zeiten auch. Die Wirte treten in Vorleistungen in schwindelerregender Höhe, die meisten Ausfallversicherungen greifen bei Pandemien nicht.