Tolisso läuft wieder FC Bayern: Arjen Robben und Franck Ribéry fallen gegen Bayer Leverkusen aus

"Sie haben gut trainiert, man merkt aber, dass sie Nachholbedarf haben. Ich glaube nicht, dass das fürs Wochenende reichen wird. Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Kovac am Donnerstag. Die beiden 35-Jährigen hatten in dieser Woche erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Ribéry fällt wegen eines Muskelbündelrisses weiter aus, Robben klagt über Oberschenkelprobleme.