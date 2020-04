Wie "Bild" und "kicker" berichten, sprach Sechzigs Sport-Boss Günther Gorenzel der Familie des Waldhof-Spielers zwar sein aufrichtiges Beileid aus, dennoch kritisierte er Mannheims Geschäftsführer Markus Kompp erneut: "Dass Sie sich in Ihren Ausführungen, die causa Spielfortsetzung in der 3. Liga, nun über die Expertise der medizinischen Task Force der DFL stellen, und den tragischen Vorfall in Ihren Klub sportpolitisch positionieren, soll jeder aus moralischer Sicht selber bewerten", so Gorenzel in einer E-Mail.