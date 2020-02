Welche Verletzung führte zum Tod von Kobe Bryant? US-Medien machten jetzt die Todesurkunden von Kobe und Gianna publik. Die beiden wurden laut des offiziellen Dokuments bereits am 7. Februar in Corona del Mar (südlich von Los Angeles) beigesetzt. Die Trauerfeier im Pacific View Mortuary wurde geheim gehalten, damit Kobes Witwe Vanessa (37) und ihre Kinder Natalia (17), Bianka (3) und Capri (sieben Monate) in Ruhe Abschied nehmen konnten.