Am Dienstagvormittag bittet Meistercoach Niko Kovac zum ersten Training nach dem großen Triumph. Am Montag absolvierten nur Manuel Neuer und James Rodríguez nach ihren Verletzungen ein individuelles Programm an der Säbener Straße. Falls noch Restalkohol vorhanden ist, wird der sich schnell verziehen. Kovacs Einheiten haben es oft in sich.