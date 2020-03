FC Bayern: Kahn wurde massiv angefeindet

Der seit Januar als Vorstand des FC Bayern München tätige Kahn erinnerte an seine eigenen Erfahrungen als Spieler. "Für mich war das auch nicht immer lustig, jahrelang ins Tor zu gehen und erstmal den ganzen Gemischtwarenladen an Früchten und was da sonst so im Fünfmeterraum lag, wegzuräumen", berichtete der 50-Jährige, der mit Bananen beworfen und mit Affenlauten attackiert wurde.