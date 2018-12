82. Minute: Wechsel bei Lautern: Pick geht runter, für ihn ist Stürmer Blada neu dabei. Die Pfälzer wittern ihre Chance - nochmal: Sie sind ein Mann weniger!

78. Minute: Riesen-Chance für Lautern: Kühlwetter zündet den Turbo, Hiller lenkt den Ball um den Pfosten. Die Pfälzer machen gegen völlig verunsicherte Löwen das Spiel - mit einem Mann weniger.

76. Minute: Wechsel bei Sechzig: Bierofka lässt Grimaldi für Bekiroglu ran.

72. Minute: Aufregung in der Ostkurve. Offenbar ist das USK angerügt. Worum es geht, ist nicht ersichtlich.

69. Minute: Tor! TSV 1860 - Lautern 1:1, Torschütze: Thiele. Und das in Überzahl für die Löwen! Strammer Schuss aus dem Rückraum, Hiller wehrt den Ball unglücklich nach vorne ab und dann ist Thiele schneller als alle Sechzger und köpft den Ball ins Tor.

66. Minute: Wechsel bei Lautern: Stürmer Thiele kommt in die Partie, Sickinger muss für ihn raus.

64. Minute: Gelbe Karte gegen Kühlwetter (Lautern). Da fährt der Angreifer Steinhart ganz schön in die Parade. Die Giesinger haben das Spiel nun zunehmend im Griff.

61. Minute: Schlampiger Ballverlust von Weeger. Doch Berzel klärt die Szene.

59. Minute: Gelbe Karte gegen Berzel (1860). Taktisches Foul vom Abwehrmann, der - wie immer - alles gibt.

56. Minute: Tooooooooor! TSV 1860 - Lautern 1:0, Torschütze: Bekiroglu. Da ist die Führung! Endlich machen die Sechzger das Spiel schnell, Bekiroglu kommt an die Kugel und überlegt nicht lange, zirkelt den Ball herrlich platziert und unhaltbar in die rechte Ecke. Ganz stark gemacht vom Ex-Augsburger!

52. Minute: Mölders ist durch! Hesl muss rauskommen und klären. Da wundert sich der Löwen-Stürmer selber, dass er plötzlich so frei steht.

50. Minute: Sechzig sucht mit einem Mann mehr nach Linie im Spiel. Weiter viele Fehlpässe.

46. Minute: Wechsel auf beiden Seiten: Wein muss verletzt raus, für ihn ist Lacazette neu dabei. Bei Lautern ersetzt Gottwalt Zuck.

46. Minute: Weiter geht es auf Giesings Höhen!

45. Minute + 2: Pause im Grünwalder Stadion! Schwaches Spiel bislang.

45. Minute + 1: Gelb-rote Karte gegen Sternberg (Lautern). Der Linksverteidiger zieht Lex zu Boden - und der hat schon Gelb. Das hat sich auch Referee Thomsen notiert.

42. Minute: Karger rennt sich fest - zum x-ten Mal. Lautern fällt aber auch nicht viel ein. Zur Erinnerung: Dieses Duell gab es früher in der Bundesliga. Zeiten ändern sich...

39. Minute: Lex! Endlich mal ein Angriff mit Zug zum Tor. Wein schlägt den feinen Diagonalball. Lex kreuzt in der Box, kommt aber nicht an den Ball.

37. Minute: Wein legt Huth auf Höhe der Mittellinie, kann froh sein, dass er für dieses taktische Foul nicht die Gelbe Karte sieht.

35. Minute: Pfiffe von der Haupttribüne. Sechzig kommt über links, doch wieder ein überhastetes Abspiel. Fußballerisch ist das überschaubar, was der TSV 1860 auch heute zeigt.

30. Minute: Gefährlich! Der wuchtige Linksverteidiger Sternberg wuchtet den Ball ebenso an den Pfosten. Das war knapp!

30. Minute: Es geht hin und her, ohne, dass dabei wirklich Torchancen herausspringen. Hier sieht man förmlich, wie zwei nervöse Mannschaften gegeneinander spielen.

26. Minute: Der agile Weeger holt einen Freistoß raus, doch Steinhart zirkelt auch diesen Ball weit über die Latte hinweg.

24. Minute: Jetzt mal "King Karges": Doch der Schuss kommt zu mittig, kein Problem für Hesl. Immerhin bemühen sich die Löwen. Immerhin.

23. Minute: Nächster Ball Richtung Tegernseer Landstraße, diesmal von Berzel. Offensiv geht nicht viel zam bei Sechzge.

19. Minute: Gelbe Karte gegen Sternberg (Lautern). Rüdes Einsteigen von Sternberg gegen Lex, den er regelrecht wegwuchtet.

17. Minute: Schlampiger Pass von Lorenz, und das vor dem eigenen Sechzehner. Immer nervösere Löwen können entschärfen - erstmal.

14. Minute: Ahhhhhhh! Starker Abschluss von Lauterns Rechtsverteidiger Schad, doch der Ball streicht am langen Pfosten vorbei. Das war gefährlich!

12. Minute: Beinahe wäre der Ball in der Box zu Weeger gekommen - beinahe. Der Youngster ackert viel, ist bisher einer der besten Löwen. Heute ersetzt er Paul rechts in der Abwehr.

10. Minute: Mein Lieber! Wein zirkelt einen Freistoß beinahe auf die Tegernseer Landstraße - das kann er besser.

8. Minute: Gefährlich!! Die Löwen machen das Spiel schnell, Karger zündet den Turbo, doch sein Schuss wird geblockt - und landet auf dem Tornetz.

5. Minute: Hesl, Chapeau! Feiner Abschluss von Moll aus der Distanz, tückisch zu halten. Der Lauterer Keeper ist dennoch dran. Schiri Thomsen entscheidet auf Abstoß, aber der Schlussmann weist ihn darauf hin, dass es Eckstoß geben muss - Applaus vom ganzen Stadion!

4. Minute: Lautern übernimmt die Initiative. Der TSV lässt sich fallen.

2. Minute: Sechzig beginnt forsch und Offensiv. Und im Block der Lauterer brennt schon die erste Pyrofackel.

1. Minute: Los geht es im Grünwalder!

13.55 Uhr: Die Aufstellung der Löwen: Bierofka lässt den formschwachen Grimaldi auf der Bank, Lex, Karger und Mölders bilden heute die Offensive.

13.45 Uhr: Herzlich willkommen im Liveticker der AZ. Freundschaftsduell auf Giesings Höhen, doch für beide Teams geht es um viel, es gibt nichts zu verschenken. Wir sind live dabei!

TSV 1860: Es geht um ruhige Weihnachten

Verkehrte Ausgangslage: Während der 1. FC Kaiserslautern trotz 13 Punkten Rückstand in der 3. Liga wieder vom Aufstieg spricht, geht es für den TSV 1860 an diesem Samstag darum, möglichst nicht unmittelbar an die Abstiegsplätze abzurutschen - und damit um ruhige Weihnachten. (Lesen Sie auch: TSV 1860 gegen Kaiserslautern im AZ-Check)

"Versprechen kann ich nichts. Es liegt immer an den Jungs auf dem Platz. Ich kann sie nur maximal gut einstellen", erklärte Löwen-Trainer Daniel Bierofka vor dem Spiel gegen die Pfälzer: "Du kannst das Jahr 2018 mit einem Sieg nochmal gut abschließen." Nachdem Sechzig aus den vergangenen 13 Spielen nur zwei Siege geholt hatte.

"Wir wollen an die couragierte Leistung gegen Jena mit zehn Mann anknüpfen", sagte der 39-Jährige - und klammerte die schwache Leistung der Giesinger gegen den Abstiegskandidaten aus: "Wir müssen froh sein, dass wir überhaupt in der Dritten Liga sind." Gibt es gegen Lautern jetzt, Vorsicht Wortspiel, eine Bescherung für die Löwen-Fans?

