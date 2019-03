Thomas Gottschalk hat zwei Söhne: Roman und Tristan

Der älteste Gottschalk-Sohn Roman begleitete seine Eltern noch im Sommer 2018 nach Deutschland. Bei den Bayreuther Festspielen präsentierten sich die Gottschalks als glückliche Familie, posierten und strahlten für die Fotografen. Auch Schwiegertochter in spe Melissa war dabei. Alles wirkte harmonisch - wie immer also! Die vier lachten ständig, Thomas hielt seine Noch-Ehefrau fest im Arm und Thea stützte sich liebevoll an seiner Schulter ab.