Thomas Markle gibt gern Interviews Spricht Herzogin Meghan deshalb nicht mehr mit ihrem Vater?

Das sorgt für Ärger

Thomas Markle hatte zuvor offenbar mit einem Interview mit "The Sun" für ziemliche Verstimmung am britischen Königshof gesorgt. Darin hatte der ehemalige Kameramann unter anderem behauptet, dass zwischen ihm und seiner Tochter seit deren Hochzeit mit Harry im Mai Funkstille herrsche. "Ich habe ein ganzes Jahr lang geschwiegen und die Presse hat jeden Tag auf mich eingeprügelt und behauptet, ich sei ein Einsiedler, der sich in Mexiko versteckt. Also habe ich meine Geschichte erzählt", sagte Markle anschließend dem US-Promi-Portal "TMZ". Dabei wolle er nur erreichen, dass seine Tochter wieder mit ihm spreche und er ein Teil ihres Lebens sein könne.