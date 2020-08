Thema liegt Meghan am Herzen Harry und Meghan spenden den Rest ihres "Sussex Royal"-Fonds

Herzogin Meghan liegt das Thema am Herzen

Die Organisation unterstützt Flüchtlinge, Asylbewerber und Migranten dabei, unter anderem durch Kochkurse Probleme bei der Integration und der Arbeitssuche zu bewältigen. Herzogin Meghan liegt dieses Thema sehr am Herzen. Als eines der ersten Projekte, das sie als Mitglied der britischen Royals unterstützte, gilt die Hubb Community Kitchen, eine Gemeinschaftsküche im Westen von London, in der Frauen für ihre lokale Gemeinde kochen. Im September 2018 veröffentlichte Meghan gemeinsam mit den Köchinnen ein Charity-Kochbuch unter dem Titel "Together: Our Community Cookbook". Darin befinden sich 50 Rezepte aus dem Repertoire der Frauen aus verschiedenen Kulturen.