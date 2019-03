Erstaunliche Aussagen Bischof vor Royal Wedding: "Dachte, er will mich auf den Arm nehmen"

"Ich kenne meine Gaben ebenso wie meine Grenzen"

Harry und Meghan hatten sich den Text aus dem achten Kapitel des Hoheliedes ausgesucht. Dieser "verbindet die Liebe von zwei Menschen mit dem Gott, der die Liebe ist, die Quelle aller wahren Liebe", erklärt Curry: "Das Wunder dieses besonderen Tages bestand darin, dass wir alle diese Liebe empfinden konnten, von der der Text spricht." Ein Teil von ihm wünsche sich, so Curry in dem Buch, "ich könnte mir trotzdem etwas von der Wirkung dieser Predigt zugutehalten. Aber das kann ich nicht. Gut, dass ich schon fünfundsechzig Jahre alt war, als all das geschah. Denn in diesem Alter weiß ich, dass es nicht um mich selbst geht. Ich kenne meine Gaben ebenso wie meine Grenzen."

Nach der Hochzeit sei er wegen einer Krebserkrankung an der Prostata operiert worden und "fühlte mich unendlich klein und verletzlich. Deshalb kann ich sagen: Was über den Zauber dieser Predigt gesagt wurde, hat nichts mit mir zu tun. Ich habe das nicht 'gemacht'. So gut bin ich nicht. Niemand ist so gut. Oder wie meine Großmutter gesagt hätte: 'So was kann nur der Herr schaffen'".

Operation gut überstanden

Die Operation hat Curry gut überstanden, wie "today.com" berichtete. Dort erklärte er auch, dass er Menschen um sich herum brauche - und seinen Job seit 40 Jahren von Herzen liebe: "Ich bin extrovertiert. Ich lebe von der Energie, die um mich herum ist. So bin ich. Wir sind alle verschieden. Meine Frau ist introvertiert." Von der großen Aufmerksamkeit nach der Royal Wedding sei er überrascht gewesen: "Das habe ich wirklich nicht erwartet." Selfies mit Fans gehörten anschließend offenbar zu seinem Tagesgeschäft, wie er weiter verriet.