João Félix hat angeblich eine Riesen-Ausstiegsklausel

Wie der englische "Independent" und die "Sport Bild" berichten, sind die Bayern am vermeintlichen Supertalent João Félix von Benfica Lissabon interessiert. Der portugiesische Senkrechtstarter hat bereits in seinen ersten elf Profispielen fünf Treffer und zwei Vorlagen beigesteuert und damit schon angedeutet, wieviel Talent in dem offensiv flexibel einsetzbaren Angreifer steckt.