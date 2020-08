München - 64.000 Euro für Taxifahrten, Bewirtungsrechnungen für teure Restaurants sowie interne Fortbildungen in Venedig: So soll die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität mit öffentlichen Geldern umgegangen sein. Dies legt ein Prüfungsbericht des Obersten Rechnungshofes aus dem Jahr 2018 nahe, der am vergangenen Donnerstag bekannt geworden ist.