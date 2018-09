Rekordsumme: 7000 Euro lässt dieser Münchner auf der Wiesn

Doch auch Einheimische lassen sich die Wiesn gerne was kosten. So wie Manfred Huber*, der gerade auf dem Weg ins Käfer-Zelt ist. "Ich bin selbstständiger Unternehmer", sagt der 58-Jährige. "Zur Wiesn nehme ich mir ein paar Tage frei und dann wird ordentlich gefeiert." Sechs Mal sei er in diesem Jahr auf der Wiesn, natürlich immer mit einer Tisch-Reservierung.

Geizig ist er dabei ganz und gar nicht. "Wenn ich jemanden dabei haben will, dann lade ich den natürlich auch ein. Das geht dann auf mich, so muss das sein." Insgesamt lasse er wohl mit Reservierungen, Einladungen und Co. mehrere tausend Euro auf der Wiesn. "Ich denke so 6000 bis 7000 Euro ist eine realistische Summe", so Huber. Das wären rund 1.000 Euro pro Wiesn-Besuchstag. Schwer zu toppen.

"Nach 50 Euro ist Schluss"Christina ist da das komplette Gegenteil. Die 22-Jährige Studentin hat exakt 50 Euro in der Tasche. "Danach ist Schluss", sagt sie. "Ich habe Freunde, die zur Wiesn ihr ganzes Erspartes ausgeben. Ich setze mir aber für jeden Wiesn-Besuch ein Limit." Wenn das Geld alle sei, müsse man halt ohne Bier weiterfeiern, sagt Christina. Oder man schafft es ins Käferzelt – und lässt sich von Manfred Huber einladen.

*Name auf Wunsch von der Redaktion geändert

Dieser Beitrag erschien zuerst auf FOCUS Online