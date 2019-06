TSV 1860: Bierofka lobt Marinkovic

Bierofka: "Es ist jetzt ganz wichtig, ihn im Training und im Spiel zu sehen." Die Qualitäten des Stürmers liegen laut dem 40-Jährigen auf der Hand, denn: Sechzig musste beim 0:2 in Burghausen in der Regionalliga-Saison selbst schon erleiden, dass Marinkovic ein ungemein torgefährlicher Spieler ist. "Er hat uns im Rückspiel allein getötet, wir haben ihn nie in den Griff bekommen. In dieser Verfassung wäre er eine gute Option für uns", erklärte Bierofka.