Gegen Dachau stand eine komplett andere Elf als gegen Meppen auf dem Feld. Einzig Jungspund Leon Klassen leistete an diesem Wochenende einen Doppeleinsatz, gegen Meppen wurde er spät eingewechselt. Auf sich aufmerksam aber machten Markus Ziereis und Nico Karger. Ziereis brachte die Löwen bereits nach knapp zehn Minuten in Führung, nachdem Timo Gebhart gefoult wurde, netzte er sicher zum 1:0 per Elfmeter ein.