Erster Test des TSV 1860 im Trainingslager

Gut zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Dritten Liga steht für den TSV 1860 der nächste Test an. Am Donnerstagabend trifft das Team von Trainer Daniel Bierofka auf den österreichischen Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz.

Die Löwen zeigten sich in den bisherigen Vorbereitungsspielen in guter Frühform – am vergangenen Sonntag gab es sogar ein 15:0-Schützenfest gegen den TSV Abensberg. Können die Löwen den positiven Eindruck aus den ersten Partien bestätigen?

Die Partie gegen die Linzer ist die erste im Rahmen des Trainingslagers in Windischgarsten. Am Sonntag treffen die Löwen dann auf den österreichischen Erstligisten SV Ried (16 Uhr), noch am selben Abend tritt der Löwen-Tross die Heimreise nach München an.

Die Löwen gegen Linz – ab 19 Uhr hier im AZ-Liveticker.