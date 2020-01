Eine Gesangszeile, die Michael Köllner bestätigen kann. Der Trainer erklärte am Dienstag, dass auch wegen dem Anhang des TSV 1860 noch ein Testspiel geplant ist. "Das ist der Reiz eines Traditionsvereins, dass viele Leute mit dem Verein mitfiebern und egal, wo man in der Welt unterwegs ist, den Verein begleiten", sagte der 50-jährige Sechzger-Coach in La Manga: "Auch in Münster bei unserem weitesten Auswärtsspiel bis jetzt hat man das gesehen: Die ganze Kurve war voll."