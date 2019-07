München - Sascha Marinkovic wird kein Löwe. Das hätte Daniel Bierofka, Trainer des TSV 1860, am vergangenen Wochenende nicht viel klarer ausdrücken können. "Ein Berater darf sich nicht so äußern. Damit ist das Thema Marinkovic beendet. Fertig. Wenn sich ein Berater so in der Öffentlichkeit äußert, ist es vorbei", erklärte der Trainer im Trainingslager der Giesinger in Windischgarsten.