Test im Sommer Linie S18: FDP will S-Bahn-Express zum Münchner Flughafen

Expresslinie S18: Wird die Not- zur Dauerlösung?

Die Stadtratsfraktion der FDP-HUT möchte in einer Anfrage an München Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nun wissen, ob diese vorübergehende Lösung nicht zu einer langfristigen und dauerhaften werden könnte. Die Fraktion zieht auch in Betracht, dass die Linie nicht erst am Leuchtenbergring sondern bereits eine Station vorher, also am Ostbahnhof, startet.