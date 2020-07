München - Eigentlich hätte die neue Spielzeit am 24. Juli beginnen sollen. Aufgrund der Corona-bedingt verlängerten Saison konnte der anvisierte Starttermin freilich nicht eingehalten werden. Stattdessen erfolgt der Auftakt zur neuen Spielzeit am Wochenende vom 18. bis 21. September. Der Spielplan soll in der Woche vom 10. bis 14. August veröffentlicht werden.