Termin in London Nach Wirbel um TV-Doku: Prinz Harry zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Die Nummer sechs der britischen Thronfolge hatte die "Invictus Games" im Jahr 2014 nach dem amerikanischen Vorbild der "US Warrior Games" gegründet. Sie sind eine Art Olympische Spiele für körperlich und geistig versehrte Soldaten. Veteranen aus der ganzen Welt treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. 2020 findet die einwöchige Veranstaltung in Den Haag statt.