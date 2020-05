Tenholte macht den Anfang "Wer wird Millionär?": RTL zeigt noch einmal Millionen-Gewinner

In wenigen Wochen geht "Wer wird Millionär?" wieder in die Sommerpause. Am Pfingstmontag, 01. Juni 2020, strahlt RTL ab 20:15 allerdings noch ein "Prominenten-Special" aus. Wer diesmal neben Moderator Günther Jauch (63) dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. In den bisherigen Specials wurden insgesamt rund 27 Millionen Euro für einen guten Zweck erspielt. Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011) konnten jeweils die Million abräumen.